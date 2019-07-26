Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bugün ilimiz Şemdinli ilçesi Akbal köyü Çimenli Dere mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 2 seyyar dipçikli AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 seri numarasız el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 430 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 30 dragunov keskin nişancı tüfeği fişeği, siyah-beyaz desenli puşi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.