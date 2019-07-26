Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada gündemi değerlendiren Erdoğan, Merkez Bankası'nın aldığı faizi düşürme kararına da değindi.

Yüksek faizlere her zaman karşı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, piyasaların faizi düşürme kararını olumlu bir şekilde karşıladığını söyledi.

"FAİZLERİN YÜKSEK OLDUĞUNU SAVUNUYORDUM"



Yıl sonuna kadar faizlerin düşürülmesini beklediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimlerine birkaç gün kala gerçekleştirilen ikinci saldırıyı süratle etkisiz hale getirmeyi başardık. Özellikle saldırı kanallarını hızlı bir şekilde kapattık. Bir takım kötü amaçlı girişimlere karşı gerekli tedbirleri almış olduk. Yüzde 24 oranındaki faizlerin ülkemiz için yüksek olduğunu savunuyordum. Bunu o dönemlerin Merkez Bankası başkanlarına ulaştıramadık. Oyalama taktikleriyle gittiler.