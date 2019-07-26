Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren üç terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır."



Ayrıntılar birazdan...