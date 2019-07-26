MSB:"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi."

Ayrıntılar birazdan...