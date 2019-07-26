MSB:"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi."
Ayrıntılar birazdan...
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
26.07.2019 - 15:08 | Son Güncelleme: 26.07.2019 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi."
MSB:"Hakkâri Çukurca sınır bölgesinde 26 Temmuz tarihinde yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 4 PKK’lı terörist Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildi."
Etiketler : PKK,terörist,MSB,son dakika,gündem,
639734 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/639734.aspx
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