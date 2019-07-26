Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 130. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu.

YOLUMUZA DEVAM EDERİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tek adam rejiminde Türkiye'nin emir alır hale geldiği" yönündeki sözlerini eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bizim dönemimizde asla ve kat'a emir alan bir hükümet olmamıştır. O sizin cibilliyetinizde var. Sizin geçmişinizde olanların Amerika'daki liderler karşısında nasıl el pençe divan durduğunu biz çok iyi biliriz. Bugüne kadar kimseden emir almadık, masada oturduk ve konuştuk ve hiçbir zaman da asla ve kat'a ecdadımızdan nasıl öğrendiysek bundan sonra da yolumuza öyle devam ederiz." diye konuştu.

BİRİLERİ PARTİ KURUYORMUŞ

Erdoğan: Birileri parti kuruyormuş şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Çok içimizden ayrılıp parti kuranları gördük. Şu anda sorsam adını sanını bilemezsiniz. Bu tür ihanetlerin içinde onlar bu işin bedelini de ağır öderler.