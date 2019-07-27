Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Erbil’de Türk diplomat Osman Köse’nin şehit edildiği saldırıya ilişkin dün yeni gelişmeler yaşandı.

Erbil Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, "Asayiş ve anti-terör timleri, çok kısa bir süre içinde Erbil saldırısıyla bağlantılı aralarında olayın baş faili Mazlum Dağ'ın da olduğu 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplamda 6 kişiyi yakaladı. Olaya karışan bir kişi daha aranıyor. Suçluların itiraflarına göre, Türk Başkonsolosluğu çalışanının öldürüldüğü bölgede istikrar bozmayı hedefleyen Erbil'deki terör saldırısı birkaç ay önce Kandil'de Fatih (Botan) adındaki PKK'lı tarafından planlandı. Saldırının baş faili, 2 Irak vatandaşını Türk diplomatın koruması olduğu şüphesi ile öldürdüklerini itiraf etti" ifadelerine yer verdi. Erbil Emniyet Müdürlüğü, yazılı açıklamanın yanı sıra söz konusu 6 kişinin itiraflarının yer aldığı görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde saldırının baş faili Mazlum Dağ, olay öncesinde Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldığını itiraf etti.

Bu arada saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK’lı terörist Erdoğan Ünal, MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. TSK ve MİT önceki gün de saldırıyı planlayan teröristleri Kuzey Irak’ta iki ayrı operasyonlar öldürmüştü.

29 YILDIR ÖRGÜTTEYDİ

PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan Doğan Nurhan kod adlı Erdoğan Ünal’a yönelik operasyonun 24 Temmuz’da Kandil’de gerçekleştiği öğrenildi. Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık’a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olduğu tespit edilen Ünal’ın örgüte 1990’da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi. Ünal’ın etkisiz hâle getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran’da yapılmış, operasyonda PKK’nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti. TSK ve MİT, Kuzey Irak’ta düzenlenen iki ayrı operasyonla Erbil suikastının iki planlayıcısını da vurmuştu. Erbil’de geçen hafta çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndaki bir görevli şehit olmuş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.