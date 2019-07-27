Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Her Büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi de yasaların kendine verdiği yetkiye dayanarak şirketler kurmuştur. Göreve geldiğimizde 9 olan şirket sayısı, uyguladığımız tasarruf politikası nedeniyle 8’e indirilmiştir. Önümüzdeki günlerde şirket sayısı azaltılmaya devam edilecektir. Haberlerde iddia edildiği gibi şirket Yönetim Kurullarında, sadece AK Parti teşkilat mensupları bulunmamaktadır. Yönetim Kurullarında seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerimiz, özel sektör temsilcilerimiz ve de CHP’li ilçe belediyesi temsilcisi de yer almaktadır.

Ülkemizdeki tüm belediye şirketlerinde huzur hakkı uygulaması mevcuttur. Şirketlerde huzur hakları bin TL’dir. Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanı da Yönetim Kurulu üyeleri ile aynı miktarda huzur hakkı almaktadır. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın aylık 50 bin TL huzur hakkı aldığı iddiası da gerçek dışıdır. Kendisi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiş olup, aldığı toplam huzur hakkının, emsal belediye başkanlarının sadece bir şirketten aldığı huzur hakkından daha düşük miktarda olduğu görülecektir.