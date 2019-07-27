Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Şahin, yüzde 50 randımanlı Giresun kalite fındığın 17 TL, levant kalite fındığın 16,50 TL’den TMO tarafından alınacağı açıklanmasını olumlu ve doğru bir uygulama olarak gördüklerini belirtti. Şahin, “Biz Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak 20 gün önce bölgemize gelen siyasilere, fındık fiyatı başta olmak üzere ilimizin ve bölgemizin sorunları ve çözüm önerilerinde bulunduk. Fındık fiyatının günümüz koşullarında minimum 3 dolar olması gerektiğini belirttik. Geçen yıl sezon başında 12 TL olan fındık, sezon sonunda 18 TL civarında satıldı. 5 milyar kazanç dış alıcının cebine gitti. Cumhurbaşkanımız buna dur diyerek üreticinin yanında oldu. Her yıl bazı kesimlerin kontrolünde bir fiyat açıklaması olurdu. Cumhurbaşkanımızın bunu fark etmesi bizleri çok memnun etti. Bu fiyat hem üreticiyi hem sanayiciyi hem de bütün kesimleri tatmin eden bir fiyat oldu.” diye konuştu.