Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, sınır kapısından yurda gelişleri devam ediyor.

Gurbetçiler, burada işlemlerinin yapıldığı sırada, araçlarında ya da gümrüksüz satış mağazalarının bulunduğu alanlarda vakit geçiriyor.

Kapıkule'de kısa sürede işlemleri tamamlanan gurbetçiler, pasaport kontrolünden sonra baba ocağının yolunu tutuyor.

"Kurbanı memlekette keseceğiz"

Belçika'dan gelen Sefa Bobi, yaptığı açıklamada, yolculuğun zor geçtiğini söyledi.

Her yıl yıllık iznini memleketi Denizli'de geçirdiğini belirten Bobi, "Allah nasip ederse kurbanı memlekette keseceğiz. Kurban Bayramı'nı akrabalarımızla geçireceğiz. Yolculuk boyunca gümrüklerde sıkıntılar yaşıyoruz ama bu yıl Kapıkule'den daha hızlı geçtik. Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapısında sorun yaşadık." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Mehmet Güzel de tatilini İstanbul'da geçireceğini anlatarak, "Vatan burnumuzda tütüyor. Kurban Bayramı'nı burada geçireceğiz. Eş dost ziyaretleri yapacağız Allah nasip ederse. Yolculuğumuz güzel geçti, sınır kapısından da geçmiş yıllara göre daha hızlı geçtik, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.