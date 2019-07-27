Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, PKK'lı bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, ikna edilen PKK'lı bir terörist, İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek teslim oldu.

Teröristin, 2015'te örgüte katıldığı ve hakkında 3 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor.