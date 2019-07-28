Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti kurmayları, soru önergelerine süresinde cevap verilmediği için muhalefetin yoğun eleştirisine maruz kaldıklarını dile getirirken, az sayıda yazılan cevap metinlerinin veya bilgi notlarının da ‘doyurucu’ olmadığını belirtiyor.

TBMM’ye son bir yılda milletvekilleri tarafından 15 bin 493 yazılı soru önergesi verildi. Meclis İçtüzüğü gereği, soru önergelerinin 15 gün içinde ilgili bakanlıklar veya kurumlar tarafından cevaplandırılması gerekiyor. Ancak bu önergelerin sadece 840’ı ilgili bakanlıklar tarafından süresi içinde cevaplandırıldı. 5 bin 43’üne en az 3-4 ay sonra cevap yazıldı. 7 bin 389 yazılı soru önergesine ise hiç cevap verilmedi.

Meclis’in hükûmeti denetleme yolları arasında yer alan yazılı soru önergelerinin, hükümet tarafından süresi içinde cevaplandırılmaması TBMM yönetimini harekete geçirdi. Meclis Başkanı Şentop, bakanlara ve Cumhurbaşkanlığına yazı yazarak, milletvekillerinin soru önergelerinin cevaplanmasında 15 günlük sürenin aşılmaması konusunda uyarıda bulundu.