Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı’nda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.