İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı’nda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda; 2 terörist, Ağrı Tendürek Dağında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi. 
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı. 