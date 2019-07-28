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Şırnak Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi!
28.07.2019 - 09:35 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Cudi Dağı’nda, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 6 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
Etiketler : şırnak,terörist,etkisiz,
640084 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640084.aspx
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