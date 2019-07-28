Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Safranbolu ilçesinde yaşayan İbrahim Akdoğan isimli vatandaştan, ailesi dünden beri haber alamadı. Aile, Akdoğan’dan haber alamayınca durumu polise bildirdi.

ÇALIŞTIĞI BİNADA ASILI HALDE BULUNDU

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar neticesinde restorasyon çalışması yapılacak olan tarihi binada müteahhitlik yaptığı öğrenilen Akdoğan, iş yerinde ipe asılı halde bulundu. 112 Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Akdoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞLERİNDE SORUN YAŞADIĞI ÖĞRENİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek, bilgi aldı. İpe asılı halde bulunan Akdoğan’ın cansız bedeni, Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Müteahhit olarak görev yapan Akdoğan’ın, işlerinde sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



