Alınan bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik yürütülen başarılı operasyonlarla terör örgütlerindeki çözülmenin hızlandığı belirtilirken, terör örgütlerine katılımın son yılların en düşük seviyelerine indiği ve terör örgütlerinden kaçışların arttığı bildirildi. Bu kaçışlarda özellikle ailelerin güvenlik güçleriyle yaptığı iş birliğinin önemli katkısı oldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin Türkiye'yi tehdit eden tüm terör örgütleriyle mücadelesine devam ettiği, silahlı mücadelenin yanı sıra gençlerin terör örgütlerinin kucağına düşmesinin önüne geçilmesi ve örgütten kurtarılması için de önemli adımlar atıldığı bildirildi. Çocuk ve gençleri acımasızca suistimal eden terör örgütü PKK/KCK’nın Irak ve Suriye’de zorla tutulan ve yaşları dokuza kadar düşen sadece çocuklardan oluşmuş kampları bulunduğu kaydedildi.

Silahlı mücadelenin yanı sıra sosyolojik ve psikolojik mücadele de yürütülüyor

İçişleri Bakanlığı, gençlerin terörden korunması maksadıyla alt yapısı psikolojik ve sosyolojik temellere dayanan bir sistem geliştirdi. Bu kapsamda çocukları terör örgütlerinin elinde olan aileler ile yapılan iş birliğiyle çocukların ve gençlerin evlerine dönmeleri sağlanarak, gelecekleri garanti altına alınıyor. Terör örgütlerinden koparılan teröristlerin başta eğitim olmak üzere hayatlarını hiçbir korku ve baskı altında kalmadan kendilerini şekillendirmelerine imkan tanınırken, evlerine geri dönen teröristler, "bu süreçte devletin kendilerine bu kadar sahip çıkacağını tahmin etmediklerini, sürecin her aşamasında devletin güvenlik birimlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını, insana insan olduğu için değer verildiğini gördüklerini, hiçbir çıkar gözetilmediğini, artık geleceğe umutla baktıklarını" anlattı.

Aileler ise güvenlik güçlerinin örgütten kurtarılan çocukların yırtılan kıyafetlerine kadar her şeyi düşündüğünü dile getirdiler. Bu süreçte çocuklarını geri almak için devletle beraber örgüte karşı mücadele eden aileler, örgütten kurtarılan çocuklarının yırtılan kıyafetlerine kadar güvenlik birimlerinin her şeyi düşündüklerini, tüm çabanın kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinin olduğunu gördüklerini, akıllarında devlete karşı olan olumsuz tüm düşüncelerin kırıldığını ve örgütün propagandasının yanlış olduğunu söylediler.

408 terörist ikna yoluyla teslim oldu

PKK/KCK terör örgütü ile aşırı sol terör örgütlerinin tüm kirli yalanlarına ve çirkin yüzüne rağmen güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sayesinde 2017 yılında 105, 2018 yılında 165 ve 2019 yılından bugüne kadar 138 olmak üzere toplam 408 terörist teslim oldu. Teslim olanlar, örgüt içinde yaşanan çirkinlikleri de gün yüzüne çıkardı. Teslim olan teröristler, terör örgütünün değişik yöntemlerle kendilerini kandırdıkları, örgüt içerisinde üst seviye teröristlerle alt kademelerdeki teröristler arasında çok büyük uçurumların olduğu, lider kadrodaki teröristlerin zevk ve sefa içerisinde yaşarken kendilerinin aç ve susuz dağlarda hayatta kalmaya çalıştıklarını aktardılar.

Yine teslim olan teröristlerden bazıları ifadelerinde lider teröristlerin kendi güvenliklerini sağlamaları için diğer teröristleri riske attıkları, erkek ve kadın teröristlerin arasındaki gönül ilişkileri nedeniyle infaz edildiği, lider teröristlerin kendileri ile birlikte olmak istemeyen teröristleri ajan olduklarını söyleyerek öldürttüğü, bazı teröristlerin hamile kalmaları durumunda gözetim altında doğan bebekleri Irak’ın Mahmur kentindeki terörist kamplarındaki ailelere verdikleri, bazılarının parayla Avrupa ülkelerine satıldığını söyledi.

Örgüt teslim olmak isteyen teröristleri hücrelere kapatıyor

İfadelerin teröristler, teslim olmak isteyen çok sayıda teröristin olduğu, tespit edilenlerin hücrelere kapatılarak engellenmeye çalışıldığı, bir kısmının ise DEAŞ terör örgütü ile savaşma bahanesi ile ölüme terk edildiği, teslim olmaları halinde güvenlik güçleri tarafından öldürülecekleri, işkence edileceği yönünde propaganda yapıldığı, ancak teslim olmaları ile birlikte kendilerine herhangi bir kötü muamelede bulunulmadığı, aileleri ile rahatça görüştürüldükleri, her türlü adli yardımda bulunulduğunu belirttiler.

Çocuklarını terör örgütünden koparan ve mutlu olduklarını ifade eden aileler, devlete karşı olan olumsuz düşüncelerinin kırıldığını ve örgütün propagandasının yanlış olduğunu söyleyerek, memnuniyetlerini ifade ettiler.