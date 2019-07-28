Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torbalı Belediye Başkanı Uygur, belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketinde (TORBEL) hiç olmayan genel müdür yardımcılığı kadrosunu ikiye çıkararak birine üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur’u diğerine de CHP Torbalı İlçe Gençlik Kolları Başkanı İsmail Takak’ı atadı. Efe Uygur’un 7 bin lira maaş aldığı belirtilirken Başkan Uygur’un, ticaret sicil kayıtlarında ‘batık’ olduğunu söylediği şirketin yönetim yapısını da değiştirdiği ortaya çıktı. Uygur’un, şirketinin üç olan yönetim kurulu üyesi sayısını da yediye yükselttiği kaydedildi. Başkan Uygur, tepki çeken atamaya ilişkin skandal bir açıklama yaptı. TORBEL’in sıradan bir şirket olmadığını, memurlar hariç tüm belediye personelinin burada çalıştığını ve belediyenin ana borçlarının 100 milyon lirayı aştığını savunan CHP’li Uygur şunları söyledi:

Güvenebileceğim kimse yoktu. Oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Benim sağlıklı veriye, bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Tayin kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır.



TEPKİLER ÜZERİNE OĞLUNU GÖREVDEN ALDI

Bu arada tepkiler üzerine geri adım atmak zorunda kalan Başkan Uygur, oğlunu görevden aldı.