Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye D-400 karayolu Tehci köyü yol kavşağında meydana geldi. Mehmet Kılınç idaresindeki 80 GV 727 plakalı otomobil, kavşak üzerinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 HA 170 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde şoför Mehmet Kılınç ve aynı otomobil de bulunan 7 aylık bebeği ağır yaralandı eşi Zeynep Kılınç ise hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Osmaniye’de ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol ise kazaya karışan araçların kaza yerinden çekilmesiyle kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Zeynep Kılınç’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kaza ile ilgili yaptığı soruşturma sürüyor.





