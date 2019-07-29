Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Eğer bir ifadede teröre açıkça destek veriliyorsa, terör teşvik ediliyorsa, o ifade suç unsurudur” diyen Gündüz, şunları kaydetti:

“Hele de barış adı altında teröre ve teröristi destekleyici beyanda bulunmak, bu beyanın altına imza atmak çok ağır suç işlemektir. İşlenen bir suçu affetmek bir skandal, saçmalık, ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu kararı bir terör gazisi olarak ve bütün şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz şiddetle kınıyoruz. PKK terör örgütünü veya diğer örgütleri övücü sözleri metin haline getirip altına imza koyanları affetmek Anayasa Mahkemesi’ne yakışmadı. Suçluyu affetmek, cezasız bırakmak milletimizi üzmüştür, şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi kırmıştır. Verilen karar suçluları ve terör destekçilerini sevindirmiştir, cesaret vermiştir. Anayasa Mahkemesi karar verirken ülke menfaatini, millet menfaatini, vatan bölünmesin, bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye bu vatan için şehit olanlar ve gazi olanları hiç mi düşünmediler. Dolayısıyla bu karar yanlış bir karardır. Anayasa Mahkemesinin kararı facia niteliğinde bir karar olmuştur. Anayasa Mahkemesinin kararını tanımıyoruz, bizim için bu karar yok hükmündedir.”