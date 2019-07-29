Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

AK Parti’de Cuma günü yapılan İl Başkanları Toplantısı sonrasındaki kapalı toplantıda başkanlara Türkiye’deki Suriyeliler üzerinden oluşturulmak isteyen algı operasyonları konusunda uyarıda bulunuldu.

AK Parti Yöneticileri, toplantıda başkanlara Türkiye’de geçici koruma altında yaşayan sığınmacılarla ilgili önemli mesajlar verdi. Toplantıda Osmanlı döneminden cumhuriyet dönemine kadar din ve ırk ayrımı gözetmeksizin sığınmacılara hoşgörü ile yaklaşıldığı ve açık kapı politikası yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, dünyada savaşlara ve mağduriyetlere karşı duran tek lider olduğunu, bu kişinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu vurgulandı.

DOĞRULARI ANLATIN

Toplantıda iki ülke arasında huzursuzluk oluşturmak için algı operasyonları yapıldığı belirtilirken; kamuoyunda Suriyeliler hakkında yanlış bilgilerin de paylaşıldığına dikkat çekildi. AK Parti kurmayları “Halka Suriyelilerin istediği üniversiteye imtihansız girdiği, TOKİ tarafından yapılan sosyal konutların Suriyelilere bedava verildiği, Suriyeli öğrencilerin tamamına devlet bütçesinden karşılıksız burs sağlandığı, Suriyelilerin seçimlerde oy kullandığı gibi yanlış bilgiler veriliyor. Bunlar kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bu haberler, şehir efsanesi olmanın ötesine geçmemektedir. Sizlerden isteğim, bölgelerinize geri döndüğünüzde doğruları vatandaşa anlatın” talimatı verildi.

ARTIK KATKI PAYI ALINACAK

Sığınmacıların sağlıkta öncelikleri olduğuna yönelik kamuoyunda doğru olmayan bilgilerin de paylaşıldığını söyleyen AK Parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Suriyelilerden aldıkları sağlık hizmeti karşılığında katkı payı alınacağını kaydetti. Toplamda 29 ilde 189 Göçmen Sağlık Merkezi olduğunu belirten AK Parti kurmayları “Suriyeli sayısının 20 bin ve üzeri olduğu yerlerde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi oluşturduk. Bu merkezlerde göçmenlere temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocuk, kadın doğum gibi pek çok hizmet de veriliyor. Bu merkezleri daha aktif kullanalım” ifadelerine yer verildi.