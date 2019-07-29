Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerin izdihama yol açmamaları için polis lüzumlu tedbirleri alarak gruplar hâlinde Azez’e geçmelerini sağlıyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Suriyelilerin sınır kapısından çıkışları 9 Ağustos’a kadar devam edecek.
Bayram yaklaşıyor: 5 bin Suriyeli gitti
29.07.2019 - 06:24 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 06:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı beş bini bulurken 40 dereceye yaklaşan sıcakta geçişler devam ediyor.
Etiketler : suriyeli,suriyeli mülteci,
640271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640271.aspx
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