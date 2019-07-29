Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyelilerin izdihama yol açmamaları için polis lüzumlu tedbirleri alarak gruplar hâlinde Azez’e geçmelerini sağlıyor. Sağlık Müdürlüğü görevlileri de 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını kontrol ederek aşı kartı olmayanlara aşı yapıyor. Suriyelilerin sınır kapısından çıkışları 9 Ağustos’a kadar devam edecek.