Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00'da sıralarında ortaya çıktı.
11 KATTAN DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldığı ve annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Pınar Gevez (34) 11. kattan düştü. Olay, 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Pınar Gevez'in olay yerinde öldüğü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
29.07.2019 - 09:34 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 11. kattan düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00'da sıralarında ortaya çıktı.
Etiketler : samsun,pınar,
640293 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640293.aspx
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