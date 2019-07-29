Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00'da sıralarında ortaya çıktı.

11 KATTAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldığı ve annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen 2 çocuk annesi Pınar Gevez (34) 11. kattan düştü. Olay, 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Pınar Gevez'in olay yerinde öldüğü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

