Olay, gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir apart otelde yaşandı. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Murat Kaya, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisiyle ikamet ettiği bir apart otelin balkonunda dengesini kaybetti. 2’inci kattan aşağı düşen 2 çocuk babası Murat Kaya, başına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralandı. O esnada apart otelin bahçesinde olan ailesi durumu fark edip hemen yanına koştu. Yapılan ihbar üzerine apart otele gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Kaya’nın yaşamını yitirdiğini tespit ederken apartta bulunan oğlu ve kızı büyük üzüntü yaşadı.
2 çocuk babası Murat Kaya, balkondan düşerek hayatını kaybetti
29.07.2019 - 13:54 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 13:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum’da balkonda dengesini kaybederek düşen 65 yaşındaki Murat Kaya, hayatını kaybetti.
Olay, gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir apart otelde yaşandı. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Murat Kaya, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisiyle ikamet ettiği bir apart otelin balkonunda dengesini kaybetti. 2’inci kattan aşağı düşen 2 çocuk babası Murat Kaya, başına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralandı. O esnada apart otelin bahçesinde olan ailesi durumu fark edip hemen yanına koştu. Yapılan ihbar üzerine apart otele gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Kaya’nın yaşamını yitirdiğini tespit ederken apartta bulunan oğlu ve kızı büyük üzüntü yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : balkon,
640335 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640335.aspx
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