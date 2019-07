Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Eskiçeşme Mahallesi’ndeki bir apart otelde yaşandı. Tansiyon hastası olduğu belirtilen Murat Kaya, iddiaya göre aldığı alkolün de etkisiyle ikamet ettiği bir apart otelin balkonunda dengesini kaybetti. 2’inci kattan aşağı düşen 2 çocuk babası Murat Kaya, başına aldığı darbe ile ağır şekilde yaralandı. O esnada apart otelin bahçesinde olan ailesi durumu fark edip hemen yanına koştu. Yapılan ihbar üzerine apart otele gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Murat Kaya’nın yaşamını yitirdiğini tespit ederken apartta bulunan oğlu ve kızı büyük üzüntü yaşadı.