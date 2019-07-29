Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 1 yıldır Van'ın Başkale ilçesindeki Güleçler İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Fatma Kabukçuoğlu (24), yaz tatilini geçirmek için ailesinin bulunduğu Nevşehir'in Kozaklı ilçesine geldi.

KENDİNİ İPLE AĞACA ASTI

Fatma Kabukçuoğlu, bu sabah evden çıkıp, yakındaki tepelik alana giderek, iple kendini ağaca astı. Kabukçuoğlu'nu görenler, polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ağaçtan indirilen Kabukçuoğlu'nun yapılan kontrolünde öldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kabukçuoğlu'nun cesedi, yapılan incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.