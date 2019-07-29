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Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri belli oldu
29.07.2019 - 15:25 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Yüksekova kırsalında, 25 Temmuz 2019 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristin Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek olduğu tespit edilmiştir.
Etiketler : Hakkari,terörist,
640352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640352.aspx
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