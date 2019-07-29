Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, 30 Temmuz 2019 tarihinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere Bangkok’u ziyaret etmektedir” denildi.
Açıklamada Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye ile ASEAN arasında 2017 yılında sektörel diyalog ortaklığı tesis edilmesinin ardından ikinci kez gerçekleştirilecek ASEAN-Türkiye Üçlü Toplantısı'na katılacağı da belirtilerek, “Sayın bakanımızın ayrıca toplantı marjında diğer katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir” ifadesi yer aldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tayland'a gidiyor
29.07.2019 - 23:01 | Son Güncelleme: 29.07.2019 - 23:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere yarın Tayland'ın başkenti Bangkok’a gidecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımız, 30 Temmuz 2019 tarihinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 52. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki bazı faaliyetlere katılmak üzere Bangkok’u ziyaret etmektedir” denildi.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
640425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640425.aspx
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