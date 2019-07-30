Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derecelerine göre 5 kategoride aranan terörist listeleri temizleniyor. Listelerden bugüne kadar 238 terörist etkisiz hâle getirildi. Listeden düşen teröristlerin başlarına konan ödül tutarı ise toplamda yaklaşık 175 milyon lirayı buluyor. 2015 yılı Ekim ayından itibaren ‘ödül yönetmeliği’ kapsamında, aranan teröristler hazırlanan internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Aranan teröristlerin isimleri önem sıralarına göre kırmızı, mavi yeşil, turuncu ve gri kategorilerde yayınlanıyor.

Bu listelerde bulunan teröristlerin ihbar edilmesi durumunda ise derecelerine göre 4 milyon TL’den-300 bin TL’ye kadar ödül veriliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘terorarananlar.pol.tr’ adlı siteden elde edilen bilgilere göre şu ana kadar listelerden toplam 238 terörist eksildi. Bu rakamın ekonomik anlamı ise yaklaşık 175 milyon lira olarak ortaya çıkıyor. Bu teröristlerden bazıları ihbar bazıları ise askeri müdahale yoluyla etkisiz hâle getirildi.

4 milyon TL ödülle aranan ve FETÖ terör örgütü lideri Fethulllah Gülen’in de aralarında bulunduğu kırmızı kategorideki teröristlerden bugüne kadar 16’sı etkisiz hâle getirildi.

1,5 milyon TL ödülle aranan mavi kategoride bugüne kadar 15 terörist etkisiz hâle getirilirken; 1 milyon TL ödüllü yeşil kategoride 26 terörist, 600 bin TL ödülle aranan teröristlerin yer aldığı turuncu kategoride 26 ve 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan teröristlerden ise 155’i öldürüldü.

Terörist ihbarları, yurt genelinde 155 polis, 156 jandarma ve 140 Alo Terör İhbar hatlarına da yapılabiliyor.