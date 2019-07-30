Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DW Türkçe’ye konuşan İmamoğlu, Suriyelilerle ilgili sürecin başından itibaren kötü yönetildiğini savunarak, “Neden bu noktaya gelindi? Neden tedbir alınmadı? diye sormak lazım” ifadelerini kullandı. İstanbul’un bu yükü kaldırmasının zor olduğunu da belirten İmamoğlu, Suriyelilerin tüm insani sorunlarına sahip çıkacağını ancak kayıtlı olduğu ile geri gönderme uygulamasının gerekli olduğunu söyledi. İmamoğlu, “Kaydı olmayan Suriyelilerin İstanbul dışına gönderilmesi gerekli bir işlem, sosyoloji bu yükü taşımaz” dedi.