İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Çınar ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist, silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.” denildi. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği de belirtildi.
Diyarbakır’da bir silahlı terörist etkisiz hale getirildi
30.07.2019 - 23:05 | Son Güncelleme: 30.07.2019 - 23:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi kırsalında bir silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler : Diyarbakır,terörist,
640649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640649.aspx
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