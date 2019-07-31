Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Türkiye’nin 10 kişiden oluşan bir gözlem heyetini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne (Doğu Türkistan) göndereceğini söyledi.

52. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Çinli mevkidaşıyla görüşmesinin detaylarından bahseden Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ayın başındaki Çin ziyaretinin olumlu etkiler oluşturduğunun altını çizerek “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gündeme getirdiği konuların takibini yaptık. Kuşak ve Yol Projesi ile Orta Koridor Projesi’nin entegrasyonu konusunda neler yapılması gerektiğini konuştuk” dedi.

Dışişleri Bakanı, Uygur Türkleri meselesine ilişkin de şunları söyledi:

Uygur Türkleri meselesi Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde de gündeme gelmişti. Bizim beklentimiz esasen tek Çin çatısı altında Uygurlu kardeşlerimizin huzur ve barış içinde yaşamasıdır. Cumhurbaşkanı’mızın ziyareti sırasında Çin Devlet Başkanı Türkiye’den o bölgeye bir heyet göndermemizi teklif etmişti. Daha sonra 24 Temmuz’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin Büyükelçiliği Bakanlığımıza gelerek bu daveti resmî bir şekilde ilettiler. Bugün de bunu konuştuk. Bu davete zaten Cumhurbaşkanı’mız Erdoğan, prensip olarak müspet cevap vermişti. O bölgeye Çin’in daveti üzerine değişik kurumlardan müteşekkil yaklaşık 10 kişilik bir heyetimizi göndereceğiz ve oradaki durumu yerinde görecekler. Dolayısıyla tüm bu konuları bugün Çin Dışişleri Bakanı’yla değerlendirme fırsatı bulduk.

NATO İLE PROBLEMİMİZ YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, Suriye’deki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında 1 ve 2 Ağustos’ta Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılacak görüşmelerde kritik meseleleri ele alacaklarını söyledi. Çavuşoğlu “Soğukkanlılığı korumalı ve siyasi sürece daha fazla itina göstermeliyiz. Anayasa Komitesinin kuruluşunu da müzakere edeceğiz. Komitenin kuruluşunu ilan etmek için birlikte çalışıyoruz. Anayasa Komitesi kurulması için geri sayım başladı diyebiliriz. Birlikte Cenevre’ye giderek bunu açıklamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin S-400 alımının ardından NATO ile ilişkilerde bir sorun olup olmadığına yönelik Çavuşoğlu “NATO ile bir sorunumuz yok. Genel sekreterinin ve yardımcısının S-400’lere ilişkin açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, S-400’ler NATO’ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor. Türkiye birçok alanda NATO’nun faaliyetlerine katkı sağlıyor. Bu mesele hiçbir NATO zirvesinde gündeme getirilmedi” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, S-400 alımının Türkiye-NATO ilişkilerinden çok Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren bir mesele olduğunun altını çizdi.