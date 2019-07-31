Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Son dönemde yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde çalışmalarıyla ilgili bilgi kirliliği giderek artıyor. Özellikle legal olarak çalışanlarla sokakta izinsiz çalışanları bir tutmak istiyorlar. Türkiye’nin de taraf olduğu ikili anlaşmalar ve çoklu anlaşmalarda sağlanan hak sayesinde legal olarak çalışanlar, bir yandan ülke ekonomisine katkıda bulunurken diğer yandan da çocuk bakıcılığı ve ev temizliği gibi işlerde çalışarak, ailelerin en büyük yardımcısı oluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğünün son verilerine göre yasal yollardan çalışmak isteyenler için süreli ve süresiz olmak üzere 87 bin kişiye çalışma izni verildi.

Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü, ülkemizde çalışmak isteyenlere yönelik bağımsız, süreli ve süresiz olmak üzere üç grupta izin veriyor. Süreli çalışmak isteyenlere belirli bir işte çalışmak şartıyla en fazla bir sene geçerli olmak üzere izin veriliyor. Yapılacak çalışma izni uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde ilk uzatma başvurusunda en fazla iki, sonraki başvuru da ise en fazla üç seneye kadar çalışma izni alınıyor. Süresiz çalışmada ise Türkiye’de uzun süreli ikamet izni şartı koşuluyor.

EĞİTİM SEVİYELERİ YÜKSEK

Çalışanların eğitim düzeyleri sanılanın aksine yüksek seviyelerde. 31 bin lise, 6 bin önlisans, 24 bin lisans, 284 doktora ve üstü mezunu yabancı uyruklu çalışan var. Yaş aralıklarına bakıldığında da 25-29 arasında 17 bin, 30-34 arasında 16 bin ve 35-39 yaş arasında da 12 bin kişi çalışıyor.

SURİYELİLER LİSTE BAŞI

Ülkemizde kayıtlı çalışanların uyruklarına bakıldığında ilk sırada 27 bin kişiyle Suriyeliler yer alıyor. Diğer yandan en fazla işçi gönderenler ise Asya ülkeleri oldu. Verilere göre; Kırgızistan’dan 6 bin 359, Çin’den 4 bin 288, Hindistan’dan 3 bin 55, Türkmenistan’dan 3 bin 847, Filipinlerden bin 959 ve Endonezya’dan da bin 957 kişi kayıtlı olarak çalışıyor. Hâlihazırda kayıtlıların büyük bir çoğunluğu ise hizmet sektöründe çalışıyor. Ev hizmetçiliğinde çalışanların sayısı 15 bini bulurken, inşaat sektörü ile konaklamada 10 bin kişi çalışıyor. Diğer yandan tekstil ve giyimde 4 bin 500, toptancılıkta da 8 bin kişi evine ekmek götürüyor. Yabancıların en fazla çalıştığı illerin başında 31 binle İstanbul geliyor. Onu sırasıyla 14 binle Antalya, 9 binle Ankara ve 5 binle de İzmir izliyor.