Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

* AK Parti eski Adana Milletvekili Prof. Dr. Talip Küçükcan: Karar, terörle mücadelede yıllardır büyük bedeller ödeyen halkımızın fedakârlıklarını küçümseyici ve kamuoyu vicdanını yaralayıcı niteliktedir. Anayasa Mahkemesinin değerli üyelerine adı geçen bildiri metnini bir daha okumalarını öneririz. Zira bu açıklamada PKK ile mücadele ‘katliam ve bilinçli sürgün politikası’ olarak nitelenmiş, şiddet ve terörle mücadelenin meşruiyeti sorgulanmıştır. Akademisyenlerin, dünyanın hiçbir ülkesinde devletin DEAŞ, Boko Haram ve el- Kaide gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadeleyi kıyım ve katliam olarak tanımlaması fikir ve ifade özgürlüğü olarak kabul edilmez.

* Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: “Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde devletin terör odaklarına karşı kendi bütünlüğü ile vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için yaptığı mücadeleyi itibarsızlaştırmak ile terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Sözde ‘barış bildirisi’ adı altında terörü destekleyen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni suçlayan ve toplum vicdanını yaralayan beyanlar ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

* Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Terör ve terörü destekleyen övücü söylemlerin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında yer almayacağı hem AİHM hem de AYM kararlarında esasa bağlanmıştır. Dolayısıyla, AYM Genel Kurulu, AİHM ve kendi içtihadının da dışına çıkarak kabulü mümkün olamayacak tartışmalı bir karar almıştır.

* Ankara Emekli Özel Harekâtçılar Derneği: Anayasa Mahkemesi, çukur ve barikat olaylarında vatan için canını feda eden şehitlerimizin, binlerce gazimizin, şehit ve gazi ailelerinin ahını almıştır. Akademisyenler ‘barış bildirisi’ adıyla PKK’ya destek vermiş, AYM de bunu meşru hâle getirmiştir.

* Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği: Verilen kararın millet ve kamu vicdanında yeri yoktur. Karar, vatan için canını vermekten çekinmeyen kahraman güvenlik kuvvetleri personelini derinden yaralamıştır.