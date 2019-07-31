Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda ana gündem başlığı terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmeler oldu. 6 saat 10 dakika süren toplantının ardından yapılan açıklamada özetle şu mesajlar verildi:

* Türkiye, bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir.

* Irak'ın kuzeyinde başarıyla sürdürülen Pençe 1 ve Pençe 2 harekâtları, operasyon yapılan bölgeler temizlenene kadar devam edecektir.

* Suriye’de bütün gücümüzle bir 'Barış Koridoru'nun inşası için gayret sarf edileceği hususundaki kararlılığımız teyit edilmiştir.

* Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz ile KKTC’nin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik bölge barışı ve istikrarını esas alan, iş birliğinin gelişimine katkıda bulunan kararlı ve ilkeli tutumumuzun sürdürülmesinin hayati önem arz ettiği kaydedilmiştir.

* Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomatımızın şehit edildiği saldırının aydınlatılması hususundaki çalışmalar dikkatle takip edilecektir.