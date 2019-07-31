Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen dört PKK’lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo Amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunmuştur. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edilmiştir.''
Pençe Operasyonunda, PKK’lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Başarıyla devam eden Pençe Operasyonunda, hava harekatı ile etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kaynak: İHA
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