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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükanıt'a geçmiş olsun telefonu
31.07.2019 - 15:25 | Son Güncelleme: 31.07.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt ile telefonda görüşerek tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,geçmiş olsun,telefon,yaşar büyükanıt,
640821 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/640821.aspx
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