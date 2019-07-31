Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson’u tebrik ederek kendisine görevinde başarılar diledi. Görüşmede, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde de her alanda gelişeceğine inandığını ifade etti.