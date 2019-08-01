Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Demir konu başlıklarıyla şunları söyledi:

F-35 PROJESİ: Programın ortağı olarak yükümlülüklerimiz harfiyen yerine getirdik. Karşı taraftan yapılan sözde açıklamalar dışında tarafımıza hukuki zemini olması gereken nitelikte resmi bir açıklama ve yazı gelmedi. Bu kararın hukuki dayanağını resmen istiyoruz. Projenin bütün ortaklarının oy birliği ile karar vermesi gerekiyor. Diğer ortaklarla görüştük, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılması veya askıya alınması yönünde bir görüş beyan etmediler. Diğer ortakların görüşü alınmamış. F-35 projesine yeni üretici bulunmasının 500-600 milyon dolar ek maliyeti olacak.

F35’NİN ALTERNATİFLERİ: F-35 konusunda arzumuzu beyan ettik. Uçak alımı planlarımız var. Değişiklik yapmadığımızı söyledik. Ancak başka yol bırakılmazsa başka kapıları deneyeceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Türkiye çaresiz konumda olmayacaktır. Değişik alternatifler olur. Elimizi kolumuzu bağlayacak değiliz.

F-35 VE S-400’ÜN BİR ARADA BULUNMASI: S-400 ve F-35’lerin aynı ortamda bulunamayacağı teknik argümanını dinlemeye hazırız. Bizim teknik olarak aldığımız tedbirlerin olduğunu bildirdik ancak ABD tarafının bu tedbirleri dinlemeye bile katlanmadığını görüyoruz. Ayrıca kendi endişeleri var ise bunların giderilmesine hazır olduğumuzu bildirmemize, Cumhurbaşkanı’mızın ‘teknik bir heyet kuralım’ önerisine rağmen ne bir adım atıldı ne de bu konu tartışıldı. Bir tartışılma zemini arıyoruz.

MİLLÎ MUHARİP UÇAK: Millî Muharip Uçağın (MMU) görev tanımlarında değişiklikler olabilir. MMU’nun A, B, C modelleri gelebilir. Süreci hızlandırmak için faaliyetlerimiz var. Biz bu işi başaracağız. Hayallerimiz büyük ama hayalperest değiliz. Uçağın 2023’te görünür olmasını sağlayacağız. İlk uçuşun 2025’ten önceye çekmeye çalışıyoruz.

F-16’LARIN KULLANIM SÜRESİ: Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. F-16’lara bazı sistemleri entegre ederek, modern ve bağımsız olması için çalışmamız var.

YERLİ MOTOR: Uçaklarımızda yerli motor kullanma serüvenimiz başladı. Piston ve İHA motorlarını artık gündeme alıyoruz. Savaş uçağımızın millî olmasını düşünüyoruz. Motor tasarımının millî yapıda olması ve mühendislik kabiliyetinin artması için şirket kurduk. MMU’nun ilk motoru hazır olabilir, çalışmalarımız devam ediyor. Motor tasarımında da ortaklık arayışında olduğumuz şirketler de var.

İNGİLİZ TEMPEST PROJESİNDE ORTAKLIK: İngiltere, gelecek savaş uçağı projesini (TEMPEST) açıkladı. Bu kavram çerçevesinde bizimle bir ortalık deklare edilmedi. Biz buna sıcak bakabileceğimizi kendilerine ifade ettik. Şu anda uçağın kendisi olmasa bile alt sistemlerinde bir ortaklık olabileceğini beyan ettiler.

S-400 SEVKİYATI: Gelecek sene sonunda ikinci sevkiyat başlayabilir. İkinci sistem birinci sistem gibi değil. İkinci sistemde ortak üretim, teknoloji paylaşımı bir dizi adımlar ve oradaki kazanımların birinci sisteme de entegre edilmesi var. Bu sistemde Türkiye’nin istemediği hiçbir şey yapılamaz. Tabii ki kumanda Türkiye’de olacak. ‘S-400’ün balistik füze önleme kabiliyeti yok!’ şeklinde bir argüman yanlıştır. S-400’lerin balistik füze önleme kabiliyeti var.

PATRIOT: Patriot süreci bizim açımızdan devam ediyor. Biz ‘Teklifinizi aldık. Biz de kabul ediyoruz. Tartışılmasını istediğimiz konular bunlardır’ dedik. Süreç devam ediyor.

HİSAR PROJESİ: Hisar-A ve Hisar-O’lar gelecek senenin sonunda hazır olacak. 2021- 2022 dönemlerinde Hisar-A ve O, kademe kademe devreye girecekler. Kademeli hava savunma sistemlerimiz tamamlanacak.

MALEZYA'YA İHRACAT: Malezya Başbakanı’nın Türkiye temasları sırasında TUSAŞ’ı ziyaret etmesine değinen Demir şunları söyledi: Malezya’ya ihracat söz konusu olmalı. Bu yönde çok büyük bir potansiyel var. Zaten bu tür gezilerin de amacı o.

TÜRK FİRMALARI KORKMASINLAR: Dünya’nın en prestijli savunma şirketleri arasına giren beş Türk firmasına ilişkin konuşan Demir, listedeki şirketlerin sayısının daha da artacağını söyledi. Demir, ayrıca F-35 projesine yatırım yapan şirketlere de seslenerek “Türk firmaları korkmasınlar. Çünkü önümüzde bir dizi projeler var” dedi.

İHA'LARIN SAYISI 100'Ü GEÇTİ: İHA’ların sayısına ilişkin bilgi veren Demir, havada kullanılan İHA sayının 100’ü geçtiğini söyledi. İHA’nın kullanım kavramlarını çeşitlendirdiklerini belirten Demir “Gözlem yapan İHA’dan, birkaç çeşit silah taşıyan İHA’ya, oradan dinleme testi yapan İHA’ya, ralli görevi gören İHA’ya, daha fazla yük ve mühimmat taşıyan İHA’ya geçtik. Çeşitli yarışmalarla gençlerimizi teşvik ediyoruz. İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da

(İKA) gündemimizde’

dedi.