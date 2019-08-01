Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Etimesgut ilçesindeki MİT’in yeni yeni kampüsüne iki helikopter eşliğinde gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son teknoloji ile donatılan ve âdeta bir kaleyi andıran kampüste iki saat boyunca incelemelerde bulundu. Yaklaşık 50 yıldır MİT’e hizmet veren Yenimahalle kampüsünün, lojistik problemler sebebiyle taşınmasına karar verilmesinin ardından, beş bin dönümlük bir arazide inşa edilen MİT’in yeni karargâhı, Bağlıca Mahallesi’nde zırhlı birliklerin eski arazisinin içinde yer alıyor. Karargâhın çevresinde üç metre uzunluğunda duvar ve onun da üzerinde tel örgüler bulunuyor. Güvenlik tedbirleri üst düzeyde tutulan binanın çevresinde dinlemeyi önleyen sinyal kesici sistemler de bulunuyor. Yapının iç içe bulunan ve katman özelliğinde olan mimari yapısının özenle çizildiği belirtiliyor. Ana binanın yanında personelin eğitim ve talim yapabileceği yapılar da yer alıyor. MİT Başkanlığının ardından Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıklarının da aynı bölgede toplanması planlanıyor. Böylece güvenlik kurumları, tek merkezden faaliyetlerini yürütecek.