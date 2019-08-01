Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Aksu Mahallesi’nde trafik kazasında yaşamını yitiren Yurdagül Yüksel’in, bir hafta önce Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu ziyaret ederek vasiyette bulunduğu öğrenildi.



Belediye Başkanı Şenlikoğlu’na vasiyet eden Yüksel’in, “Ben yalnız yaşayan ve yaşlı bir kadınım. Vefat edersem cenazem morkta sahipsiz kalmasın. Benimle ilgilenin bana belediye mezarlığından bir yer verin” dediği öğrenildi. Belediye Başkanı Şenlikoğlu’na yaptığı bu vasiyetin ardından bir hafta sonra ise Yurdagül Yüksel, Aksu Mahallesi Abacıbükü köprüsünde araç çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise kendisine vasiyet eden kadının vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek yapılması gereken ne varsa yapıldığını söyledi.

