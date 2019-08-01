Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi.

Beştepe'de basına kapalı düzenlenen toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alındı.

ERDOĞAN, YAŞ KARARLARINI ONAYLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şura toplantısının ardından alınan kararları imzaladı. Erdoğan Dijital Medya hesabından, Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzalamasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.



Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu tarafından takdim edilen Şura kararlarını Erdoğan'ın imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararları açıkladı.

YAŞ kararlarını açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren, 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kalın, şunları kaydetti:

"Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle 233 olacaktır. 30 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İrfan Özsert Korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut, Selami Arslan Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Güler, Kutlay Demir, Ali Sevim, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."