Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı. Karara göre; 30 Ağustos'tan itibaren 14 general/amiral üst rütbeye, 40 albay general/amiralliğe yükseltildi. 12 generalin görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 313 albayın görevleri 2 yıl süreyle uzatıldı. 241 general amiral sayısı 30 Ağustos'ta 233 olacak. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden biri de Tümgeneralliğe yükselen Bahtiyar Ersay oldu.

Balyoz kumpasında 31 ay cezaevinde kaldığı dönemde kurmay albaydı. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra YAŞ'ın o dönemde yapılan oturumunda tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Ersay'ın ilk görevlerinden biri Kaletepe üs bölgesine toplanan ve saldırı planları yapan kalabalık bir PKK'lı grubu etkisiz kılmaktı. Ersay işte böylesine zor bir görevi askerleriyle beraber yerine getirdi ve Kaletepe Dağbaşı'nda askerleriyle birlikte yatıp kalktı, onlarla birlikle yiyip içti, onlarla birlikte namaz kıldı, onlarla birlikte savaştı.

GÖREVİNE DÖNDÜ

Tuğgeneral Ersay, Balyoz davasından 31 ay cezaevinde kaldığı dönemde kurmay albaydı. Balyoz davasında 16 yıla mahkûm olmuştu ancak, davanın kumpas olmasının anlaşılmasından sonra diğer sanıklarla birlikte beraat etti ve TSK'daki görevine döndü.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra iki kez toplanan Yüksek Askeri Şûra'nın 29 Temmuz'da yapılan oturumunda tuğgeneralliğe terfi ettirildi. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden iki hafta sonra 4 Ağustos'ta, Hakkâri-Çukurca 2. Hudut Tugay komutanı olarak görevinin başındaydı.

ONLARLA SAVAŞTI, ONLARLA NAMAZ KILDI

İlk görevlerinden biri Kaletepe üs bölgesine toplanan ve saldırı planları yapan kalabalık bir PKK'lı grubu etkisiz kılmaktı. Yüzlerce teröristten oluşan bu grup tam 7 kez sınırdan sızmaya çalıştı. Tuğgeneral Ersay komando birliğinin başında, bu gruba beklemedikleri bir anda çok başarılı bir operasyon yaptı. 207 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu operasyon sırasında ve sonrasında Kaletepe Dağbaşı'nda askerleriyle birlikte yatıp kalktı, onlarla birlikle yiyip içti, onlarla birlikte namaz kıldı, onlarla birlikte savaştı.

BAYRAĞI DİKTİ

O dönem Tuğgeneral Bahtiyar Ersay liderliğindeki 'Hudut Kartalları' yıllardır PKK'nın yuvalandığı Kaletepe Üs Bölgesi'ni alarak 11 şehit verilen Türkiye-Irak sınırında stratejik öneme sahip tepeye Türk bayrağını dikti. Operasyonun başından beri mevzide askerle savaşan Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, PKK'lı teröristlerin 7 kez sızma girişiminde bulunduğu Kaletepe ve Dağbaşı Tepe'de kaldı. Tuğgeneral Ersay teröristlerle sık sık çatışma yaşanan Kaletepe'ye 45 dakikalık bir intikalle çıktı ve anlık istihbaratla tespit edilen noktalara yapılacak atışların emrini de kendisi verdi.