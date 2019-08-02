Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa Mahkemesinin (AYM) “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili “hak ihlali” kararına tepkiler sürüyor. İşte; yüreği yangın yeri şehit ailelerinin görüşleri:

Şırnak’ın Cizre ilçesinde şehit olan Osmanyeli polis memuru Tayfun Doğan’ın babası Yusuf Doğan:

Hendek olayları sırasında sözde akademisyenler açıklama yaparak devletin teröristlere hak ihlali yaptığına yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Peki, bizim gencecik şehitlerimizin hak ihlalini kim savunacak. Bizim de hayallerimiz vardı, umutlarımız vardı. Düğününe 12-13 gün kala şehit verdim ben yavrumun. Bu mahkemenin başında bulunup bu kararı veren insanlar bu şehit ailelerinin, şehitlerin haklarını nasıl savunacaklar. Ben bu Anayasa Mahkemesinin kararını şiddetle kınıyorum, kabullenemiyorum. Umarım bu kararı yeniden gözden geçirirler.

SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 29 yaşında şehit düşen Adanalı Jandarma Uzman Çavuş Uğur Şahin’in babası Mehmet Şahin:

Yoksullukla çocuklarımı büyütüp, vatana teslim ettiğini ettim, şehit oldu. Ocağımıza ateş düştü. Ancak beni ocağına ateş düşenler anlar. Anaya Mahkemesinin aldığı kararı şiddetle kınıyorum. Bütün şehitlerin kemikleri sızlıyor. Çok üzüldüm. Bizler ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir kelime bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Devlet büyüklerimizden bunu düzeltmelerini bekliyoruz.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde şehit düşen Yozgat’ın Sorgun ilçesinden Jandarma Kıdemli Üstçavuş Nusret Atmaca’nın babası Osman Atmaca:

Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar, devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır. Biz şehit babası şehit aileleri olarak çok zor durumdayız bu karar bizi çok üzmüştür. Bu kararı kınıyoruz ve düzeltilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi katliam olarak karar vermiştir ama bizim evlatlarımız vatanı milleti için orada arkadaşlarıyla birlikte şehit olmuştur.

BİZİM DE GÖRÜŞÜMÜZ ALINSIN

Mardin’in Nusaybin ilçesinde şehit olan Kütahyalı Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın babası Beytullah Kahraman:

Karar ile belki de bizim çocuklarımız haksız duruma düşecek. Bu karar derhâl gözden geçirilmeli. Şehit aileleri olarak bizde Cumhurbaşkanımız tepkisine katılıyoruz. Bu dış kaynaklı bir oyun. Bizim oğlumuz vatan, bayrak ve ezan için şehit oldu. Şehit ailelerin görüşleri de alınsın. Bu akademisyenler evladını Doğu ve Günaydoğu’ya gönderdiler mi? Verilen kararı kesinlikle onaylamıyoruz. Cumhurbaşkanımız bunun gereğini yapsın. Karar iptal edilsin.

Tokatlı şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın Babası Zekeriya Akdağ: Almış oldukları kararın bizim nazarımızda hiç bir oluru yoktur. Kararı kabul etmiyoruz. Bunların ne vicdanı, ne merhameti var. Hiç doğuda ya da hendek operasyonlarında evlat vermişler mi acaba? Daha geçen yıl bu zamanlar 11 aylık bir bebeği katleden bir PKK’lıyı meşrulaştırmak Türk milletine yapılan en büyük ihanettir.