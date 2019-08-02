Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı internet sitesi ve gazetelerde göçmenlerin “ölümüne sınır dışı” edildiğine dair haberlerin yer aldığını ifade eden Ayaz “Mevzuatımızda yer alan geri gönderme yasağı ilkesine göre, sınır dışı edildiği ülkede hayati tehlikesi olan, insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kalacak bugüne kadar hiçbir göçmeni geri göndermedik, göndermeyiz de. Böyle bir işlem kesinlikle hiç olmadı” diye konuştu.