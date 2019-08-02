Bazı internet sitesi ve gazetelerde göçmenlerin “ölümüne sınır dışı” edildiğine dair haberlerin yer aldığını ifade eden Ayaz “Mevzuatımızda yer alan geri gönderme yasağı ilkesine göre, sınır dışı edildiği ülkede hayati tehlikesi olan, insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kalacak bugüne kadar hiçbir göçmeni geri göndermedik, göndermeyiz de. Böyle bir işlem kesinlikle hiç olmadı” diye konuştu.
'Hayati tehlikesi olan yabancıyı geri göndermeyiz'
02.08.2019 - 05:12 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 05:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriyelilerle ilgili özellikle sosyal medyada yanlış bilgilerin dolaştığını belirterek “Suriyelilere maaş bağlandığı, üniversiteye sınavsız girdikleri, hastanede öncelik verildiği, suç oranlarının yüksek olduğu, TOKİ’den ev verildiği, elektrik, su ve doğal gaz faturasını ödemedikleri ve telefon faturalarının devlet tarafından ödendiği gibi bilgiler kesinlikle yalan” dedi.
Etiketler : Abdullah Ayaz,suriyeli,
641183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641183.aspx
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