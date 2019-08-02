Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MGK bildirisinde, söz konusu karar, “Küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve Interpol’ün kuruluş amacına büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir” ifadeleriyle eleştirildi. Merkezi Fransa’da bulunan Genel Sekreterliğin, kırmızı bülten dışı bıraktığı 162 teröristin başında PYD’nin sözde eski lideri Salih Müslüm yer alıyor. 11 suçtan aranan Müslim, Ankara Kızılay’da 2016’da düzenlenen bombalı saldırının faili olarak biliniyor. Interpol, Türkiye’nin 352 FETÖ üyesi ile ilgili kırmızı bülten taleplerini de reddediyor.