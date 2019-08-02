MGK bildirisinde, söz konusu karar, “Küresel ölçekteki terörle mücadeleye ve Interpol’ün kuruluş amacına büyük zarar verdiği değerlendirilmiştir” ifadeleriyle eleştirildi. Merkezi Fransa’da bulunan Genel Sekreterliğin, kırmızı bülten dışı bıraktığı 162 teröristin başında PYD’nin sözde eski lideri Salih Müslüm yer alıyor. 11 suçtan aranan Müslim, Ankara Kızılay’da 2016’da düzenlenen bombalı saldırının faili olarak biliniyor. Interpol, Türkiye’nin 352 FETÖ üyesi ile ilgili kırmızı bülten taleplerini de reddediyor.
Terör örgütlerine Interpol kalkanı
02.08.2019 - 05:51 | Son Güncelleme: 02.08.2019 - 05:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Interpol Genel Sekreterliği, terörist elebaşları ve üyelerinden bazılarını “kırmızı bülten” dışına çıkarması son Millî Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı’nın gündem maddelerinden biri oldu.
Etiketler : interpol,
641188 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641188.aspx
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