Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakal ve bakımıyla ilgili faaliyetlerini sürdüren e-ticaret platformu www.sakalbaba.com, sakal bakımını kolaylaştıran püf noktaları açıkladı. Sabırlı olmanın ve özen göstermenin yanında stresten uzak durulmasının da sakalın bakımındaki süreci etkilediği belirten site yönetimi sakalını seven ve bakımına özen gösteren erkeklere önerilerini şöyle sıraladı:

Sabırlı olun ve özen gösterin

"Hangi tarzda ve hangi boyutta olursa olsun, bir sakalın ihtiyacı olan en önemli şey, sahibinin iradesidir. Yüzünüzün orta yerinde herkesçe görünen, kimliğinizde bile sizinle birlikte olan sakalınızla ilgili olarak sabırlı olmanız gerekir.

Yalnızca birkaç dakikanızı ayırın

Sakal bakımı, aslında çeşitli püf noktaları sayesinde oldukça basit, günde sadece birkaç dakikanızı ayırarak sakalınız için yapabileceğiniz en güzel aktivitedir. Ancak yalnızca sakalı değil, cildinizi ve kıl köklerinizi de bu bakımın bir parçası olarak kabul etmeniz gerekir.

Stresten uzak durun

Sakal sağlığı, onun yalnızca dış görünümle ölçülemez. Günlük yaşantımızdaki stres, beslenme düzenimiz ve cilt sağlığımız, kıl köklerinin yapısını etkileyerek sakal sağlığımızın belirleyici unsurları arasında yer alıyor. Sağlıklı beslenen ve stresten uzak bir bireyin sakalları, dış etken kaynaklı bir deformasyon söz konusu değilse parlak ve gür bir şekilde çıkacaktır. Ayrıca sağlıklı bir sakal, kişinin fizyolojik özelliklerine göre düzenli bir şekilde uzar ve dökülme, seyrelme gibi deformasyonlara uğramaz. Stres ise aynı saçlarımızda ve beden sağlığımızda olduğu gibi uzun vadede sakal yapısını bozarak zamanla dökülmelere yol açar ve ekstra bakım yapılmasını gerektirir.

Sakal şampuanı kullanın

Sakalın doğal yollarla nemli kalmasını sağlayan ve kurumasını azaltan sakal şampuanı, az köpüren yapısıyla sakallarınızı ve sakal altı ihmal edilmiş cildinizi temizler, kötü koku ve kirden arındırır.

Sakal bakım yağı kullanın

Sakal, yapısı gereği çeşitli vitaminlere ihtiyaç duyar ve bunları gerek vücudunuzdan gerekse dışarıdan uygulamış olduğunuz sakal bakım yağından elde eder. Güçlü sakallar, sağlıklı bir bünyeye ve düzenli olarak yapılan bakıma bağlıdır. Yalnızca sakallarınıza değil, cildinize de yararı olan sakal yağı, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir bakım sağlar".