Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terörle mücadele ekipleri, PKK terör örgütü ile bağlantılı olduğu ileri sürülen şahısların adreslerine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda özel bir sağlık merkezinde çalışan doktor N.S., hemşirler Ş.E., A.K., A.T. ve ismi öğrenilmeyen bir sivil gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.