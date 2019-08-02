Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmen politikasına yönelik eleştirilere kapsamlı bir basın toplantısıyla yanıt verdi.

"Bir göç sağanağı ile karşı karşıyayız ama yönetemediğimiz bir krizin içinde değiliz" diyen Soylu, sürecin bir politika dahilinde yönetildiğini söyledi.

Göçmenlerle ilgili önemli rakamları paylaşan Bakan, 1 milyon 47 bini çocuk olmak üzere geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli sayısının 3 milyon 639 bin 284 olduğunu açıkladı.

VATANDAŞLIK ALAN SURİYELİ SAYISI

92 bin 280 Suriyelinin, Türk vatandaşlığı aldığını belirten Soylu, İstanbul'da kayıtlı Suriyeli sayısının 547 bin olduğunu kaydetti.

Soylu, "Türkiye genelinde çoğunluğu Afgan olmak üzere her gün 2 bin kaçak göçmen yakalanıyor. Bu yılın ilk 7 ayında sadece istanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 35 bin" dedi.

"BİZ ŞİRKET DEĞİLİZ"

Yıl sonunda yakalanan düzensiz göçmen sayısının 300 bini aşmasını beklediklerini belirten İçişleri Bakanı, "Biz o insanları ölüme gönderemeyiz. Biz şirket değiliz, kusura bakmasınlar. Böyle bir tercih kullanmadik kullanmayacağız" diye konuştu.

"36 BİNSURİYELİ GERİ DÖNMEDİ"

Soylu, Ramazan Bayramı'nda Suriye'ye geçenlerden 36 binin geri dönmediği bilgisini de verdi.

"Türkiye Avrupa'ya geçişlere izin versin" söylemlerine de yanıt veren Süleyman Soylu, şöyle devam etti: Eğer bunu kontrol edemezsen Türkiye hiçbirimizin yöneteyeceği bir göç transit merkezi haline gelir. İstersek bir günde 30-35 bin geçebilir İzmir'den. İzmiri bırakalım, bakın bakalım ne oluyor.

SINIRA ELEKTRO OPTİK RADAR

Kaçak göçe yönelik alınan tedbirlerden de bahseden Soylu, doğu sınırına elektro optik kulelerde gözetleme radarı konulacağını kaydetti.

"EN KORKUTUCU RÜYA SURİYELİLERE YÖNELİK LİNÇ"

Bakan Soylu, "Bizim için en korkutucu rüya Suriyelilere dönük sokak eylemleri ve linç girişimleri" dedi.

Göçmen krizi konusunda isim vermeden bazı ülkeleri suçlayan Soylu, "Dışarıda karıştırma heveslisi olanlar da var. Körfez ülkelerinin bir kaçına bakın, Türkiye politikalarına bakın. Bu konuda istihbaratımızın değerlendirmeleri aldığımız tedbirler var" ifadelerini kullandı.

Soylu 15 Temmuz'dan bu yana Edirne'deki kaçakçılık rotasını kullan 8 bin FETÖ'cünün Avrupa'ya kaçtığını da açıkladı.