Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte üniversite rektörlüklerinden yapılan açıklamalar:

* Kayseri Üniversitesi: Terörle mücadele ettiği için devletini suçlayan açıklamalarda bulunmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. AYM bir vesayet kurumu olmamalı, milletimizin yüce menfaatlerini gözetmelidir.

* Karabük Üniversitesi: Vatandaşlarını teröristlerden korumak için önlemler alan ve bu doğrultuda gerektiğinde askeri operasyonlar yapan devleti suçlayıcı açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir yerinde ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez.

* Dokuz Eylül Üniversitesi: Aziz milletimizin binlerce şehit verdiği bu topraklarda ifade özgürlüğü altında insanların varlığını yok sayacak, halkımıza tehdit oluşturacak bütün eylemleri, fikirleri ve kararları şiddetle kınadığımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.

* Pamukkale Üniversitesi: Terör örgütüne tek bir eleştiri yapmadan terörle mücadele ettiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni suçlayan açıklamalar yapmak, dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. AYM’nin adalete ve kamu vicdanına aykırı kararına imza atanları kınıyoruz.

* Celâl Bayar Üniversitesi: Dünyanın hiçbir ülkesinde terörle mücadele ettiği için devleti suçlamak ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Bu karar ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışını şiar edinerek canı pahasına mücadele eden şehit ve gazilerimizin hatırasını derinden zedelemiş, kamu vicdanında ağır bir yara açmıştır.

* Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: AYM’nin kararı, toplumda derin bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Bu karar, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere terörden zarar görmüş tüm halkımızda derin üzüntüye neden olmuştur.

* Süleyman Demirel Üniversitesi: Türkiye, terörle mücadelede dünyaya örnek bir ülkedir. Üniversitemiz, AYM'nin kamu vicdanını sekteye uğratan değil, insan haklarını destekleyen kararlar alması gerektiğine inanmaktadır.

* Atatürk Üniversitesi: Akademisyenler başlığı altında hazırlanan ve bizleri rencide eden bu bildiri, sadece imzalayan bir grup öğretim elemanının kanaatini ifade etmektedir. Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin ve 150 bini aşkın akademisyenin görüşlerini asla temsil etmemektedir.

* Gümüşhane Üniversitesi: Alınan karar başta akademik camiamız olmak üzere bütün vatandaşlarımızı derinden üzmüştür.

* Yıldırım Beyazıt Üniversitesi: Skandal kararı Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz.