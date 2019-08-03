Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.Toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'de bulunacak. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Kamilov'un ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:
“4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunacak. Özbekistan Heyeti, iki ülke Dışişleri Bakanları başkanlığında düzenlenecek Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.Toplantısına ve 11. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak. Ziyaret kapsamında ikili temaslar ve görüşmeler de gerçekleştirecek”
Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov Türkiye yolcusu
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ve beraberindeki heyet, çalışma ziyareti kapsamında 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye gelecek.
Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 1.Toplantısına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere 4-6 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'de bulunacak. Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Kamilov'un ziyaretine ilişkin şu açıklama yapıldı:
Kaynak: İHA
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