MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB: 6 terörist daha etkisiz hale getirildi
03.08.2019 - 10:55 | Son Güncelleme: 03.08.2019 - 10:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
Etiketler : terörist,
641453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/641453.aspx
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