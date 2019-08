Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında tertip edilen toplantıya; Adıyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van olmak üzere 14 şehirden gelen 110 belediye başkanı katıldı.



Yerel yöneticilere yönelik düzenlenen ve üç gün sürecek olan toplantıların ilk gününde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı’nın talimatlarını katılımcılara aktardı. Özhaseki, “Her başkanımızın yaptığı iş, kendi şehrinin özelliğini içerisinde barındıran, kendi dünyamızı yansıtan bir adım olsun istiyoruz. Rastgele yapılan bir yapı olmasını istemiyoruz. Nihayetinde bütün parçaları birleştirdiğimizde, bütün anlamıyla bizim kendi dünyamızı yansıtan bir medeniyet inşası olsun diye bunlardan bahsediyoruz. Yoksa geçmişte yaşanmış hataları durmadan tekrar ederek bunlardan hayıflanarak vakitte geçirmek istemiyoruz. Belediye başkan arkadaşlarımız kendi şehrinin özelliklerini, tarihi geçmişini, coğrafyasına, oranın özelliklerini göz önünde bulundurarak yaptıkları her bir eserde, mimari tarzda bir üslup ortaya koymaları gerekiyor. Devreye giren danışmanlar, devreye giren müşavir firmalar, devreye giren mimarlık büroları, ‘Ben size çok güzel bir proje çizeyim abi’ diyerek süslü bir proje getirdiğinde onun alımına göre yola çıkmak doğrusu büyük bir yanlışa sebebiyet verir. Urfa'nın kendine has bir tarihi var, bir medeniyeti var, buranın bir coğrafyası var ve kullandığı her bir tarzda inşaatta farklıdır. Mersin'e, Amasya’ya giderseniz farklı, Trabzon'a giderseniz orası da farklıdır. Başkan arkadaşınızın burada kendi iş yeri ile ilgili atacağı her adımda, şehrinin özellikleri mutlaka göz önünde bulundurması lazım. Geçmişi ile barışık olarak geleceğe de izler taşıyan bir dönüşüm ortaya koyması lazım diye bunları anlatmaya çalışıyorum” dedi.



Bazı tarihlerin halen hafızalarda yer edindiğini aktaran Özhaseki, açıklamasının devamında, “Ülkemizde bazı tarihler vardır ki bunlar hiç unutulmuyor. Mesela 1946 yılı dönüm noktasıdır. Bunu herkes böyle kabul eder. Niye tek partili bir ortam vardı, bir zulüm İdaresi vardı, o dönemde Cumhuriyet Halk Partisinin il başkanları, şehirlerin valileri, insanların hürriyetinin olmadığı vergi cezasından dolayı jandarma silahının dipçiğiyle dayak yediği bir ortamda, inançlarına hürmet edilmediği bir ortam var. Serbest hür seçimlerin yapılmadığı, çok partili sisteme doğru giderken ayak sürünen bir ortam var. 1946'da çok partili sisteme geçiş dikkat edin bu topraklarda yaşayan insanlar o günlerde başlayan seçimlerden sonra hür iradesini ortaya koyduklarını da hep kendi gibi olanları seçmişler. Kendine benzeyenleri seçmişler. Kendi gibi yaşayan, kendi gibi düşünen insanlara seçmişler. O günlerde adından bahsettiren bugün inşallah bir daha ortaya çıkamayacak ve o zamanlarda olan derin devlet, insanların o fikrine saygı duymamış insanların seçtiklerini başına çorap örmek için numara yapmış. 1946 yılı o yüzden önemlidir. AK Parti olarak, bizimle birlikte ilk defa Türkiye'ye hizmet belediyeciliği geldi. Hizmet belediyeciliği ile hizmet vereceğiz dedim defalarca söyledim, dilime pelesenk oldu. Kimseye ayırmayacağız mazeret üretmeyiz. Gece, gündüz demeden deli gibi çalışacağız. Elimizde imkanlar her neyse ne yapabiliyorsanız, iyi niyetle gayret edin, uğraşırsanız emin olun Cenabı Allah bizim tutan elimizde olur. Gören gözümüz de olur, yürüyen ayağımız olur” şeklinde konuştu.



Daha sonra açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise diğer illerden daha az para, bütçe aldıklarını söyledi. Beyazgül, “Para demişken buradan şunu ifade etmek istiyorum. Dün gece de ifade edildi ve şöyle denildi. 'Efendim para olursa yönetim olur' denildi. Efendim biz de baktık ki Kocaeli bizim 3 buçuk katımız para alıyor. Neden diye sorduğumuzda, efendim vergi gelirleri yüksek dediler, kader, coğrafya bir kader değil midir? Biz bir tarım topluluğu bir hayvancılık üretim merkezi isek ticareti bir başka yapıyorsak bizim burada suçumuz nedir bilemiyoruz. Aslında baktığımızda bu altyapıya bizim daha çok ihtiyacımız var. Çünkü biz üreten bir topluluğuz. Efendim bu yıllardır böyle gelindi denilebilir yani bize böyle bir cevap verilebilir. Yıllardır böyle geldiyse biz de şunu söylüyoruz ne demiş atalarımız, 'Zararın neresinden dönülürse kardır'. Evet biz de diyoruz ki artık zararın bir yerinden dönelim ve bizimde üretime ihtiyacımız var diyoruz” ifadelerini kulandı.



Son olarak konuşan AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da, “Bizim hedeflerimiz var, bizim gelecek kaygılarınız var, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053, 2071 hedeflerimize doludizgin sahip çıkmak adına gece gündüz çalışacağız. bizler kendimize ufuk çizgisi olarak bir Kızıl Elma olarak belirledik. Nasıl ki Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarını bizlere açtıysa, biz de bu vizyonlarımızla durmadan, yorulmadan yeni projelerde çalışmalarla Anadolu yeniden gönül coğrafyamızın atan kalbin nefes alan ciğerin düşünen beyni, her anında merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.



Toplantıların ikinci gününde yerel yöneticilere, alanında uzman eğitimciler tarafından liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe gibi konularda da eğitimler verilecek.



Şehirlerin mevcut sorunlarının çözümüne ve daha da gelişmesine yönelik düzenlenen toplantıların son gününde ise ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratları ile katılımcılar buluşturulacak.